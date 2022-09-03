انت الان تتابع خبر الكشف عن تفاصيل مقتل طفلة رميا بالرصاص في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر أمني، اليوم السبت، تفاصيل مقتل طفلة رميا بالرصاص ضمن منطقة الحبيبية في العاصمة بغداد.



وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "قوة أمنية قامت بالتدقيق وجمع المعلومات حول مقتل طفلة نتيجة إطلاق نار على دار ضمن منطقة الحبيبية في العاصمة بغداد وأتضح ان الشخص الذي قام بأطلاق النار هو نسيب صاحب الدار نتيجة خلافات فيما بينهم".

وأضاف البيان انه "تم مداهمة منزل مطلق النار بعد تقديم شكوى ضده من قبل صاحب الدار ولم يعثروا عليه وعثروا على قطعة سلاح نوع كلاشنكوف".