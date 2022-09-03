انت الان تتابع خبر بعد تعرض كوادرها لاعتداء ارهابي.. الجبهة التركمانية تدعو سلطات كردستان لحمايتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الجبهة في بيان ورد لـ الخليج 365 ، إن "أحد كوادرنا في مكتب السبلمانية تعرض الى اعتداء ارهابي بعبوة لاصقة زرعت في سيارته صباح هذا اليوم السبت، في مدينة السليمانية".

وأضافت: "اذ إننا نستنكر هذا الحادث الارهابي الجبان"، داعية سلطات الاقليم الى "ضرورة إجراء تحقيق لكشف الجناة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".



وأكد البيان على "ضرورة توفير الحماية لكوادر الجبهة التركمانية العراقية في كل مناطق الاقليم".