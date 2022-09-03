انت الان تتابع خبر 'لتحقيق الاصلاح'.. الحكيم يجدد دعوته لاعتماد الحوار وإنهاء الأزمة السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365 ، إن "الاخير استقبل السفير الياباني في بغداد كوتارو سوزوكي"، مؤكدا "على أهمية الإستفادة من التجربة اليابانية في إعادة الإعمار والبناء وتحقيق التنمية المستدامة، ومتمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة بعد إنتهاء أعماله في بغداد وثمنا دوره الدبلوماسي الذي لعبه في العراق".وأضاف: "بيّنا السمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركات اليابانية، حيث دعونا إلى استثمار ذلك في المشاريع الرائدة في العراق"، مشيرا إلى "وجود تشابه بالظروف التي مرت بالبلدين من الناحية السياسية والإجتماعية".

وشدد الحكيم، على "ضرورة إنهاء الأزمة السياسية الحالية بالاحتكام للدستور والقانون ومؤسسات الدولة الشرعية"، مؤكدا أن "العراق لا يمكن أن يختزل بوجه نظر سياسية أو مذهبية أو قومية فمصلحة الجميع تكمن بمشاركة الجميع في صنع القرار".



وبحسب البيان، جدد الحكيم دعوته الى "اعتماد الحوار سبيلا لتحقيق الإصلاح والتغيير المنشود".