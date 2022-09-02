انت الان تتابع خبر لاعبة تنس أوكرانية ترفض مصافحة منافستها البيلاروسية (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء ذلك بعد رفض اللاعبة الأوكرانية، مصافحة منافستها البيلاروسية، بعد المباراة التي جمعتهما، والتي شهدت تفوق الأخيرة أزارينكا بمجموعتين 6-2 و6-3، احتجاجا على العملية العسكرية الروسية الخاصة على أوكرانيا.



وعقب نهاية المباراة، وقفت كوستيوك بانتظار منافستها على الشبكة الفاصلة وقدمت مضربها حيث جاءت أزارينكا بمضربها هي الأخرى لتتبادلان نقرة سريعة بالمضرب دون أن تتصافحا ثم اتجهت اللاعبة الأوكرانية لمصافحة حكم المباراة بيدها.

ويسمح للاعبين من روسيا وبيلاروس بالمنافسة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس تحت أعلام محايدة.

