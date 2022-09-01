انت الان تتابع خبر روسيا: محطة زابوروجيه النووية تنتقل إلى العمل في حالة الطوارئ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن فولغا قوله: "الضربات على المدينة مستمرة، يقصفون بشكل رئيسي المرافق العامة الواقعة على أراضي المدينة. وأصابت قذائف محطة الطاقة الحرارية، التي تقع على مقربة كبيرة من محطة زابوروجيه النووية وهي جزء منها".



وأضاف: "محطة الطاقة النووية تحولت إلى حالة الطوارئ الصغير نتيجة لانخفاض إنتاج الطاقة، المفاعل الخامس خرج الآن من إمدادات الطاقة، وإعادة الهيكلة جارية، والمفاعل السادس يعمل بشكل طبيعي".

