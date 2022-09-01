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وطني الناشئين ينهي استعداداته لمواجهة السعودية في كأس العرب

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "منتخبنا الوطني للناشئين يخوض، آخر وحدة تدريبية قبل مواجهة نظيره السعودي، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم دون ١٧ سنة".

واضاف ان "المباراة ستقام، غداً الجمعة، بملعب مستغانم في مدينة وهران الجزائرية وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت بغداد".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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