انت الان تتابع خبر وطني الناشئين ينهي استعداداته لمواجهة السعودية في كأس العرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "منتخبنا الوطني للناشئين يخوض، آخر وحدة تدريبية قبل مواجهة نظيره السعودي، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم دون ١٧ سنة".



واضاف ان "المباراة ستقام، غداً الجمعة، بملعب مستغانم في مدينة وهران الجزائرية وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت بغداد".