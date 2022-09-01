انت الان تتابع خبر إيران للأمارات: نفحص النص المتعلق بالاتفاق النووي ونجهز الإجابة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبد اللهيان في اتصال أجراه مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان: "زملائي يفحصون النص المقترح حول الاتفاق النووي بعناية وبسرعة ويعدون الإجابة لتقديمها الى الأطراف المفاوضة".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الطرفين تبادلا "وجهات النظر حول أهم القضايا التي تهم البلدين، وكذلك آخر المستجدات في مفاوضات رفع الحظر".



واضافت إن عبد اللهيان "أبلغ نظيره الإماراتي بآخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات رفع الحظر"، وأكد أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبدت حسن نيتها وجديتها للتوصل إلى اتفاق قوي ومستقر، وأن زملائه يعملون بعناية وبسرعة لفحص النص وتجهيز الجواب".

وشدد الوزير الإيراني على أن "السياسة الخارجية لحكومة بلاده تقوم على "إعطاء الأولوية للعلاقات مع الجيران".

وأعرب عن ارتياحه "لتطور العلاقات المتنامية بين البلدين، داعيا إلى حل بعض المشاكل



القنصلية المتعلقة بالإيرانيين في الإمارات، "بما في ذلك المدارس الإيرانية في ذلك البلد".

وكالة "وام" الإماراتية قالت إن "بن زايد بحث في الاتصال الذي تلقاه من عبد اللهيان "العلاقات الثنائية وسبل دفعها إلى الأمام وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة".

وأضافت أن "الوزير الإماراتي أكد حرص بلاده "على تعزيز التعاون مع دول الجوار بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار".

