انت الان تتابع خبر مقرب من الصدر يقدم للكاظمي مقترحات بينها تغيير الفياض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نقترح على قائد القوات المـ*ـسلحة المحترم، ما يلي:

وذلك حفاظاً على هيبة الدولة وإنهاء تواجد المــليشــيات في الأماكن الحساسة في الدولة

والمقترحات هي:

أولاً: تغيير مسؤول الحــشـد: (فالح الفياض) وذلك للأسباب التالية:

١- إنه متحزّب ورئيس كتلة، وهذا ما يسيس الحــشـد المــجاهــد.

٢- لا يمتلك شخصية قوية بل ولا يمتلك ذهنية عــسكــرية.

٣- وعموماً فإنه غير مؤهل لهذا المنصب.

ثانيا- إستصدار أمر حازم وشديد، بحلّ الفــصائــل التي تدّعي المــقاومــة وهي تــقتــل أبناء الشعب.

ثالثاً- إخراج جميع الفصــائــل بل والحــشــد الشـ*ـعبي من المنطقة الخضراء، ومسكها من قبل القوات الأمنية الوطنية البطلة.

فإن بقاءهم فيه خطورة أمنية على نفس قائد القوات المسـ*ـلحة فضلاً عن باقي المؤسسات ولا سيما القضاء والضغط عليه.

رابعاً- إبعاد الحــشـد الشـ ـعبي عن السيطرات والمنافذ الحدودية حفاظاً على سمعة المجــاهدين الأخيار، فهناك من يتعمّد تشويه سمعتهم من خلال استعمال العــنف والتجارة والتهريب وغير ذلك.

خامساً: دعم المــجاهــدين في المناطق المحررة، فإن بعضهم يعاني من التهميش وعدم الاعتناء من الناحية العـ*سكرية والأمنية واللوجستية، ويفتقدون الى أبسط المقومات.