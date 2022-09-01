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مقرب من الصدر يقدم للكاظمي مقترحات بينها تغيير الفياض

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بغداد - ياسين صفوان - نقترح على قائد القوات المـ*ـسلحة المحترم، ما يلي:
وذلك حفاظاً على هيبة الدولة وإنهاء تواجد المــليشــيات في الأماكن الحساسة في الدولة
والمقترحات هي:
أولاً: تغيير مسؤول الحــشـد: (فالح الفياض) وذلك للأسباب التالية:
١- إنه متحزّب ورئيس كتلة، وهذا ما يسيس الحــشـد المــجاهــد.
٢- لا يمتلك شخصية قوية بل ولا يمتلك ذهنية عــسكــرية.
٣- وعموماً فإنه غير مؤهل لهذا المنصب.
ثانيا- إستصدار أمر حازم وشديد، بحلّ الفــصائــل التي تدّعي المــقاومــة وهي تــقتــل أبناء الشعب.
ثالثاً- إخراج جميع الفصــائــل بل والحــشــد الشـ*ـعبي من المنطقة الخضراء، ومسكها من قبل القوات الأمنية الوطنية البطلة.
فإن بقاءهم فيه خطورة أمنية على نفس قائد القوات المسـ*ـلحة فضلاً عن باقي المؤسسات ولا سيما القضاء والضغط عليه.
رابعاً- إبعاد الحــشـد الشـ ـعبي عن السيطرات والمنافذ الحدودية حفاظاً على سمعة المجــاهدين الأخيار، فهناك من يتعمّد تشويه سمعتهم من خلال استعمال العــنف والتجارة والتهريب وغير ذلك.
خامساً: دعم المــجاهــدين في المناطق المحررة، فإن بعضهم يعاني من التهميش وعدم الاعتناء من الناحية العـ*سكرية والأمنية واللوجستية، ويفتقدون الى أبسط المقومات.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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