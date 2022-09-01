انت الان تتابع خبر التعليم تحدد موعد انطلاق العام الدراسي للدراسات العليا والاولية - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، مباشرة أكثر من ثلاثة وخمسين ألف تدريسي في الجامعات، فيما أكدت ان العام الدراسي الجديد سينطلق بالنسبة للدراسات العليا في 4 أيلول الحالي وللدراسات الأولية في 2 تشرين الأول المقبل.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "التزاما بمهامها ووظائفها العلمية والأكاديمية باشرت الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات والمعاهد العراقية الحكومية والأهلية كافة واستأنف أكثر من ثلاثة وخمسين ألف تدريسي برامجهم التخصصية في تقديم الخدمات العلمية والتعليمية في المؤسسات الجامعية على وفق سياقاتها وتوقيتاتها الإدارية والقانونية".

وأعربت الوزارة "عن ثقتها العالية بالجامعات وملاكاتها على تحمل المسؤوليات العلمية ومواجهة التحديات بروح الفريق الواحد وتأمين الكفاية المهنية ومتطلبات الجودة والاعتماد البرامجي والمؤسسي وقياس مؤشراتها على وفق رسالة المؤسسة الجامعية ورؤيتها وأهدافها في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة".

وأضافت أنه "استعدادا لاختبارات الدور الثاني المؤشرة في التقويم الجامعي للعام 2022/2021 واستقبالا للعام الدراسي الجديد 2023/2022 الذي سينطلق حضوريا بشكل كامل في الدراسات العليا في 2022/9/4 والدراسات الأولية في 2022/10/2 فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد على أهمية الأداء المهني النوعي ومراعاة وتعزيز مراكز الجامعات ومواقعها في خارطة التنافس العالمي وتمكينها من الشراكات الأكاديمية المنتجة ومسايرة المستجدات والمتغيرات المعرفية".