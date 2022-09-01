انت الان تتابع خبر وفاة فنان مصري شاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – فن

توفي الفنان المصري الشاب والمذيع أمين العسال، نجل الفنانة سهير طه حسين، إثر أزمة صحية تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها إلى المستشفى.



وكان الفنان أمين العسال قد تعرض مؤخرا لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى المستشفى، وطالب العديد من الفنانين حينها الدعاء له بالشفاء العاجل.

وأعلنت الإعلامية دارين مصطفى صديقة أمين العسال أنه تم تحديد صلاة ظهر الخميس، موعدا لصلاة الجنازة بمسجد "السيدة نفيسة".

يذكر أن أمين العسال شارك بالعديد من الأدوار في عدة مسلسلات، منها: "وتبقى الأرض دائمًا، وشمال يا دنيا، والمواطن برص"، كما أنه قدم بعض البرامج، أبرزها برنامج "فص برلنت"، الذي استضاف فيه عدد كبير من نجوم الفن.