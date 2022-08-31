انت الان تتابع خبر واشنطن: إحياء الاتفاق النووي بات أقرب من أي وقت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح البيت الأبيض في الإحاطة اليومية "نعتقد أننا أقرب من أي وقت مضى للعودة للاتفاق لأن إيران تخلت عن بعض المطالب"، لكنه لم يدل بتفاصيل أكثر في هذا السياق.

وتابع: "نعتقد أن العودة إلى الاتفاق النووي هو أفضل حل لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي".



وقال: "قدمنا ردنا للاتحاد الأوروبي ونحن ننتظر الآن رد الإيرانيين".

وعلى صعيد نشاطات الإيران في المنطقة، قال البيت الأبيض: "لطالما كنا واضحين بشأن رفضنا وقلقنا من دعم إيران للميليشيات المسلحة في العراق".

ويأتي حديث البيض بعد ساعات من تصريح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، من أن بلاده حاجة إلى ضمانات أقوى من واشنطن من أجل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.