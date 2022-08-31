انت الان تتابع خبر السفيرة الأمريكية لدى بغداد تشدد على الهدوء وضبط النفس والحوار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رومانوسكي في تغريدة على "تويتر" تابعتها الخليج 365: "نــشعر ببالغ الأسى مع الأسر المفجوعة الذين فقدوا أحباءهم خلال مظاهرات الأيام القليلة الماضية ونتمنى الشفاء العاجل للكثيرين الذين ما زالوا مصابين".



وأضافت: "ونشارك في الدعوة إلى الهدوء وضبط النفس والحوار بين جميع الأطراف حتى لا تتكرر هذه الأحداث المأساوية ابداً".

