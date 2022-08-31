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السفيرة الأمريكية لدى بغداد تشدد على الهدوء وضبط النفس والحوار

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت رومانوسكي في تغريدة على "تويتر" تابعتها الخليج 365: "نــشعر ببالغ الأسى مع الأسر المفجوعة الذين فقدوا أحباءهم خلال مظاهرات الأيام القليلة الماضية ونتمنى الشفاء العاجل للكثيرين الذين ما زالوا مصابين".

وأضافت: "ونشارك في الدعوة إلى الهدوء وضبط النفس والحوار بين جميع الأطراف حتى لا تتكرر هذه الأحداث المأساوية ابداً".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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