انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي يعلق اتفاقية إصدار تأشيرات الدخول مع روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بوريل، في تصريح صحفي أن "اجتماع الوزراء في براغ، أفضى إلى أن العلاقات مع موسكو "لا يمكن أن تبقى كما هي"، مشددًا على ضرورة أن ”يتم تعليق الاتفاقية بالكامل".

وكان الكرملين حذر أمس الثلاثاء، من أن "روسيا سترد إذا قرر الاتحاد الأوروبي تعليق منح تأشيرات دخول للروس، ردًا على هجوم موسكو في أوكرانيا".



وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: "نعلم أن هناك وجهات نظر مختلفة بين الأوروبيين ونتابع ذلك عن كثب.. هذا قرار خطير للغاية يمكن اتخاذه بحق مواطنينا، ولا يمكن أن يمر هذا القرار دون رد".

وأضاف: "من خلال ردنا، علينا أن نضمن خدمة مصالحنا على أفضل وجه، ونحمي مصالح مواطنينا".

وقال بيسكوف "شيئًا فشيئا تُظهر بروكسل كما العواصم الأوروبية افتقارًا تامًا للحكمة (…) انعدام المنطق هذا الذي يقترب من الجنون، هو الذي يسمح بمناقشة مثل هذه الإجراءات (المتصلة بالتأشيرات)".



وكانت دول أوروبية قد فرضت مجموعة عقوبات اقتصادية على روسيا لمعاقبة موسكو على هجومها على أوكرانيا.