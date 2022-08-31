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مشاركة عراقية للمرة الأولى بسباقات GTWC العالمية

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-31 | 16:26

مشاركة عراقية للمرة الأولى بسباقات GTWC العالمية

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لاول مرة بتاريخ الميكانيكية، كان الفريق الكردي العراقي تواجد في سباقات GTWC العالمية بفئة ال جي تي ٣ بجائزة سبا البلجيكية للتحمل ٢٤ ساعة العريق الذي يعود الى عام ١٩٢٤.

الفريق الكردي العراقي الذي يشارك على متن اللامبورغيني هوراكان مع السائق الكاتالوني-الكردي "ايزاك توتوملو" استفاد من المشاركة الاولى بهذا الحدث العالمي والاحتكاك مع ابرز السائقين والصانعين بحضور اكثر من ١٠٠ الف متفرج خلال يوم السباق الطويل ، رغم الخروج من المنافسة بسبب مشاكل في المكابح الامامية ما ادى الى انزلاق السيارة  على منعطف la source الشهير ، بانتظار تحقيق نتيجة افضل في الجولة القادمة على حلبة هوكنهايم الالمانية الشهر المقبل.

 

 


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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