مشاركة عراقية للمرة الأولى بسباقات GTWC العالمية

الفريق الكردي العراقي الذي يشارك على متن اللامبورغيني هوراكان مع السائق الكاتالوني-الكردي "ايزاك توتوملو" استفاد من المشاركة الاولى بهذا الحدث العالمي والاحتكاك مع ابرز السائقين والصانعين بحضور اكثر من ١٠٠ الف متفرج خلال يوم السباق الطويل ، رغم الخروج من المنافسة بسبب مشاكل في المكابح الامامية ما ادى الى انزلاق السيارة على منعطف la source الشهير ، بانتظار تحقيق نتيجة افضل في الجولة القادمة على حلبة هوكنهايم الالمانية الشهر المقبل.