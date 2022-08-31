انت الان تتابع خبر سرايا السلام: لن تتشكل حكومة توافقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المسؤول العام للسرايا أبو مصطفى الحميداوي، في منشور على فيسبوك، "حكومة توافقية وبذوق خارجي لن تتشكل".

وشهد يوم الاثنين (29 آب 2022)، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، ثم اندلعت بعدها اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.



ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء خلال ساعة واحدة.