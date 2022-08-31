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انت الان تتابع خبر تين هاج يعلن نهاية الميركاتو الصيفي لليونايتد ويحدد مصير رونالدو والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-08-31 | 14:10
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أكد المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الانجليزي تين هاج، اليوم الأربعاء، على انتهاء سوق الانتقالات بالنسبة للنادي .
وقال مدرب مانشستر يونايتد في تصريحات صحفية ان "صفقة دوبرافكا كانت أخر الصفقات الصيفية وبأنه لا مجال للتوقيع مع أي لاعب في الوقت المتبقي من فترة الانتقالات".
وتحدث تين هج عما يثار عن اقتراب رونالدو من الرحيل عن مانشستر يونايتد حيث أكد على موقف النادي بالإبقاء على النجم البرتغالي ".
واضاف أن "مانشستر في حاجة لرونالدو خلال الموسم الحالي لذا فلا مجال لرحيله لأي وجهة أخرى حيث ربطت التقارير بينه وبين نابولي وتشيلسي".
وتحدث تين هج عما يثار عن اقتراب رونالدو من الرحيل عن مانشستر يونايتد حيث أكد على موقف النادي بالإبقاء على النجم البرتغالي ".
واضاف أن "مانشستر في حاجة لرونالدو خلال الموسم الحالي لذا فلا مجال لرحيله لأي وجهة أخرى حيث ربطت التقارير بينه وبين نابولي وتشيلسي".
المحرر: سعد أحمدhttps://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-430990-637975447630627100.jpg Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد