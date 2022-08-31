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تين هاج يعلن نهاية الميركاتو الصيفي لليونايتد ويحدد مصير رونالدو

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-31 | 14:10

تين هاج يعلن نهاية الميركاتو الصيفي لليونايتد ويحدد مصير رونالدو

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أكد المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الانجليزي تين هاج، اليوم الأربعاء، على انتهاء سوق الانتقالات بالنسبة للنادي .
وقال مدرب مانشستر يونايتد في تصريحات صحفية ان "صفقة دوبرافكا كانت أخر الصفقات الصيفية وبأنه لا مجال للتوقيع مع أي لاعب في الوقت المتبقي من فترة الانتقالات".

وتحدث تين هج عما يثار عن اقتراب رونالدو من الرحيل عن مانشستر يونايتد حيث أكد على موقف النادي بالإبقاء على النجم البرتغالي ".


واضاف أن "مانشستر في حاجة لرونالدو خلال الموسم الحالي لذا فلا مجال لرحيله لأي وجهة أخرى حيث ربطت التقارير بينه وبين نابولي وتشيلسي".
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-430990-637975447630627100.jpg Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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