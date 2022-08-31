المحكمة الاتحادية تقرر تأجيل جلسة 'حل البرلمان'

وقال مصدر قضائي، لـ الخليج 365، إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل جلسة النظر بدعاوى حل البرلمان ليوم غد الخميس".

وكان قد أفاد مصدر قضائي لـ الخليج 365، في وقت سابق من اليوم، بان "المحكمة الاتحادية العليا بدأت بالنظر بدعاوى حل البرلمان المقامة من التيار الصدري".



ويوم أمس، أكد مجلس القضاء الأعلى، ان المحكمة الاتحادية لم تنظر في الدعاوى المعروضة بسبب حظر التجوال.