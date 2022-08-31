مجلس النواب يعلن الحداد على أرواح شهداء العراق

بغداد - ياسين صفوان - اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح شهداء العراق من المتظاهرين المحتجين والقوات الأمنية بجميع تشكيلاتها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس النواب، وبناءً على طلب النواب، يعلن الحدادَ في المجلس لمدة 3 أيام على أرواح شهداء العراق من المتظاهرين المحتجين والقوات الأمنية بجميع تشكيلاتها، الذين راحوا ضحية الاحداث المؤسفة في اليومين الماضيين".



وأضاف ان "الحلبوسي دعا رئيسَ مجلس الوزراء إلى إعلان الحداد العام في البلاد، راجياً المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".

