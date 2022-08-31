من داخل محطة القطار.. رجل يختطف رضيعاً من حضن أمه (فيديو)

وبدأت الشرطة الهندية عملية مطاردة بعد اختطاف طفل يبلغ من العمر سبعة أشهر، من والدته التي كانت نائمة على الرصيف في محطة ماثورا للسكك الحديدية.

وبحسب صحيفة "هيندوستان تايمز"، فقد وثقت الجريمة عبر كاميرات المراقبة، وانتشرت لقطات الحادث في مواقع التواصل الاجتماعي، بينما جرى نشر أربع فرق من شرطة السكك الحديدية الحكومية (جي آر بي) لاعتقال الرجل مجهول الهوية الذي عممت الشرطة صورة له.



ويظهر الفيديو رجلا يتجول على منصة محطة ماثورا، وبعد فترة وجيزة، يقترب من امرأة نائمة على أرضية المنصة، ويأخذ طفلها خلسة من ذراعيها ويركض نحو قطار كان متمركزا على السكة.وذكرت الشرطة أن الحادث وقع على المنصة رقم 8-9 بمحطة القطار، في حين قامت فرق من شرطة السكك الحديدية بمداهمات في منطقتي هاثراس وأليجاره في ولاية أوتار براديش بناء على تكهنات بأن الرجل قد فر إلى إحدى المنطقتين.

وجرى تداول صورة المشتبه به على الإنترنت، كما تم السعي للحصول على تعاون من الشرطة المدنية، وطلبت الشرطة مساعدة المواطنين للعثور على الرجل وإعادة الطفل إلى المنزل.

