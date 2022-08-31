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لهذا السبب.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل هشام الهاشمي - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أفاد مصدر قضائي، اليوم الأربعاء، بتأجيل محاكمة المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي.

وقال المصدر لـ الخليج 365، انه " تم تأجيل محاكمة المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي الى يوم ٢٠٢٢/١٠/٣١".

 

وأضاف المصدر ان "سبب التأجيل هو تعذر جلب المتهم الى المحكمة".

 

واغتيل الهاشمي في 6 تموز 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد برصاص أشخاص على دراجة نارية، في حادث أثار ضجة بين الأوساط الشعبية ولقي صدى دوليا.

 

وفي تموز 2021، أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على قتلة الهاشمي، في حين بثت قناة السومرية اعترافات المتهم الكناني، وهو ضابط برتبة ملازم أول عمره 36 عاماً. 


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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