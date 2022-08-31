المحكمة الاتحادية تبدأ النظر بدعاوى حل البرلمان - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

افاد مصدر قضائي، اليوم الأربعاء، بأن المحكمة الاتحادية العليا بدأت بالنظر بدعاوى حل البرلمان.



وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "المحكمة الاتحادية العليا بدأت بالنظر بدعاوى حل البرلمان المقامة من التيار الصدري".

ويوم أمس، أكد مجلس القضاء الأعلى، ان المحكمة الاتحادية لم تنظر في الدعاوى المعروضة بسبب حظر التجوال.

وذكر المجلس في بيان تلقته الخليج 365، ان "كافة المحاكم ومنها المحكمة الاتحادية لم تنظر بالدعاوى المعروضة عليها، بسبب حظر التجوال العام وتعطيل عمل مؤسسات الدولة كافة".

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة فرض حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد ويشمل ذلك العجلات والمواطنين اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من ظهر (أمس الاثنين).

بعدها، أعلنت المشتركة فرض حظر شامل للتجوال في عموم محافظات البلاد، بدءاً من الساعة السابعة مساءً الاثنين وإلى إشعار آخر.