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إطلاق رواتب هذه الفئة لشهر أيلول - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاجتماعية وكالة سالار عبد الستار، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تم صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر أيلول 2022".

ومن جانبها، أوضحت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في الوزارة خلود حيران فنجان ان "الدائرة أكملت جميع الإجراءات المتعلقة بإطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها اليوم الأربعاء الموافق 31ـ8ـ2022".


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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