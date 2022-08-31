انت الان تتابع خبر تسجيل أكثر من 100 دعوى خاصة بتهريب الآثار منذ بداية 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد

أحصت صحيفة القضاء، اليوم الأربعاء، دعاوى تهريب الآثار في العراق، فوجدت أن محاكم الاستئناف التابعة لمجلس القضاء الأعلى عدا إقليم كردستان سجلت منذ بداية العام الحالي وحتى هذه اللحظة (118) دعوى، محكمة استئناف الكرخ كانت لها الحصة الاكبر بـ (23) دعوى، ثم محكمة استئناف بابل بـ (21) دعوى، تأتي بعدها محكمة استئناف الرصافة بـ (14) دعوى، فيما خلت محاكم ديالى وذي قار وميسان والقادسية من اية دعاوى خلال هذا العام.

