رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - قررت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، رفع حظر التجوال في العاصمة بغداد والمحافظات.

وذكر بيان مقتضب للقيادة ورد لـ الخليج 365 أنها "قررت رفع حظر التجوال في العاصمة بغداد وجميع المحافظات".



وكانت القيادة قررت، امس الاثنين، فرض حظر التجوال في بغداد والمحافظات الى اشعار آخر بسبب تطورات الاحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء.