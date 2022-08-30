تجدد الاشتباكات في المنطقة الخضراء - عاجل

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "القصف في المنطقة الخضراء تجدد بقذائف الهاون، وعلى مستوى قاذفات واحاديات".

وشهدت بغداد الاثنين (29 آب 2022)، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، اندلعت بعده اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.

