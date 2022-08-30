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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 ، إن "الاشتباكات داخل الخضراء متقطعة، ومستخدمة فيها الرصاص الحي وقذائف الهاون"، مرجحا "ارسال تعزيزات امنية الى الخضراء في محاولة لانهاء الوضع الامني المنفلت داخل الخضراء".وأضاف، أن "عددا من المباني ومزار ديني ومقر قناة فضائية داخل الخضراء تضررت نتيجة سقوط قذائف هاون عليها".

واشار المصدر الى أن "هناك توافد مستمر للعناصر المسلحة الى مكان الاشتباك في الخضراء"، مبينا أن " الوضع الامني في جانب الكرخ جيد".

موقف تظاهرات الخضراء بعد "الاشتباكات الدامية"

الخليج 365 ـ محليات

كشف المصدر الأمني، اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات الأحداث في المنطقة الخضراء بعد "الاشتباكات الدامية"، ليلة الأمس.

