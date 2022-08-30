اخبار العالم / اخبار العراق

حقوق الإنسان تدعو القوى السياسية إلى حوار سلمي لمنع 'انزلاق' البلد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر حقوق الإنسان تدعو القوى السياسية إلى حوار سلمي لمنع 'انزلاق' البلد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 ـ محليات

دعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الثلاثاء، الأطراف السياسية الى الحوار السلمي والسعي لتقريب وجهات النظر المختلفة والاستماع لمطالب الجميع، مبدية قلقها من سقوط الشهداء والمصابين نتيجة استخدام السلاح المفرط.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا