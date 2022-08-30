انت الان تتابع خبر حقوق الإنسان تدعو القوى السياسية إلى حوار سلمي لمنع 'انزلاق' البلد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 ـ محليات
دعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الثلاثاء، الأطراف السياسية الى الحوار السلمي والسعي لتقريب وجهات النظر المختلفة والاستماع لمطالب الجميع، مبدية قلقها من سقوط الشهداء والمصابين نتيجة استخدام السلاح المفرط.
دعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الثلاثاء، الأطراف السياسية الى الحوار السلمي والسعي لتقريب وجهات النظر المختلفة والاستماع لمطالب الجميع، مبدية قلقها من سقوط الشهداء والمصابين نتيجة استخدام السلاح المفرط.