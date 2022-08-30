حقوق الإنسان تدعو القوى السياسية إلى حوار سلمي لمنع 'انزلاق' البلد

دعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الثلاثاء، الأطراف السياسية الى الحوار السلمي والسعي لتقريب وجهات النظر المختلفة والاستماع لمطالب الجميع، مبدية قلقها من سقوط الشهداء والمصابين نتيجة استخدام السلاح المفرط.

محمد يوسف

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