انت الان تتابع خبر فيديو يوثق آثار القصف الصاروخي على المنطقة الخضراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهر مقطع مصور حصلت عليه الخليج 365، آثار الدمار التي خلفها القصف الصاروخي على المنطقة الخضراء.

وبحسب خلية الإعلام الأمني فإن، "المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت لقصف ب ٤ صواريخ سقطت في المجمع السكني، مما أدى إلى حدوث أضرار فيه".



وأضافت، أن "مكان انطلاق الصواريخ كان من منطقتي الحبيبة والبلديات شرقي العاصمة".