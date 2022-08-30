انت الان تتابع خبر فيديو يوثق آثار القصف الصاروخي على المنطقة الخضراء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأظهر مقطع مصور حصلت عليه الخليج 365، آثار الدمار التي خلفها القصف الصاروخي على المنطقة الخضراء.
وبحسب خلية الإعلام الأمني فإن، "المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت لقصف ب ٤ صواريخ سقطت في المجمع السكني، مما أدى إلى حدوث أضرار فيه".
وأضافت، أن "مكان انطلاق الصواريخ كان من منطقتي الحبيبة والبلديات شرقي العاصمة".
وبحسب خلية الإعلام الأمني فإن، "المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت لقصف ب ٤ صواريخ سقطت في المجمع السكني، مما أدى إلى حدوث أضرار فيه".
وأضافت، أن "مكان انطلاق الصواريخ كان من منطقتي الحبيبة والبلديات شرقي العاصمة".