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فيديو يوثق آثار القصف الصاروخي على المنطقة الخضراء

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بغداد - ياسين صفوان - وأظهر مقطع مصور حصلت عليه الخليج 365، آثار الدمار التي خلفها القصف الصاروخي على المنطقة الخضراء.

وبحسب خلية الإعلام الأمني فإن، "المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت لقصف ب ٤ صواريخ سقطت في المجمع السكني، مما أدى إلى حدوث أضرار فيه".


وأضافت، أن "مكان انطلاق الصواريخ كان من منطقتي الحبيبة والبلديات شرقي العاصمة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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