السفارة الأمريكية تبدي موقفاً من الأحداث الأخيرة

وقالت السفارة الأمريكية لدى بغداد، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "تقارير الاضطرابات في جميع أنحاء العراق اليوم مثيرة للقلق حيث لا تسمح للمؤسسات العراقية بالعمل".

وأضافت، "تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء تصاعد التوترات وتحث جميع الأطراف على أن تظل سلمية وأن تمتنع عن القيام بأعمال يمكن أن تؤدي إلى دوامة من العنف. ولا ينبغي تعريض أمن العراق واستقراره وسيادته للخطر".



وشددت على أن "الوقت حان الآن للحوار لحل الخلافات، وليس من خلال المواجهة"، معتبرة "الحق في الاحتجاج العام السلمي هو عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات، ولكن يجب على المتظاهرين أيضاً احترام مؤسسات وممتلكات الحكومة العراقية، التي تنتمي إلى الشعب العراقي وتخدمه ويجب السماح للمؤسسات بممارسة عملها".