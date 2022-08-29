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سطو مسلح على منزل مهاجم برشلونة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-29 | 10:02

سطو مسلح على منزل مهاجم برشلونة

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تعرض الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم نادي برشلونة، إلى سطو مسلح على منزله، صباح اليوم الإثنين.
وحسب صحيفة "البايس"، فإن عدة لصوص يرتدون أقنعة، اقتحموا منزل أوباميانج، صباح اليوم، ووجهوا الأسلحة صوب لاعب برشلونة واعتدوا عليه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أوباميانج وصديقته في حالة جيدة، ولا تزال الشرطة تبحث عن هوية اللصوص.


يذكر أن أوباميانج تواجد على مقاعد البدلاء خلال فوز ناديه برشلونة على بلد الوليد بنتيجة 4-0، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من .

وتربط العديد من التقارير الصحفية، أوباميانج بالعودة إلى الممتاز خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من بوابة .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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