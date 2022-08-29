سطو مسلح على منزل مهاجم برشلونة

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أوباميانج وصديقته في حالة جيدة، ولا تزال الشرطة تبحث عن هوية اللصوص.



وتربط العديد من التقارير الصحفية، أوباميانج بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من بوابة تشيلسي.

