منح متسول 100 مليون دولار تعويضاً له على صعقة شرطي

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بغداد - ياسين صفوان - ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن فين جونسون، محامي جيري بلاسينغيم، القول إن موكله يحتاج الآن إلى رعاية على مدار الساعة تبلغ تكلفتها مليون دولار سنويا، وهو مدين الآن بمبلغ 14 مليون دولار للمستشفيات.ووجدت هيئة المحلفين أن الضابط المتهم جون غروبس، استخدم "القوة المفرطة" ضد بلاسينغيم، الذي كان يبلغ من العمر 65 عاما خلال الواقعة التي حدثت عام 2018.

وأمرت الهيئة إدارة شرطة أتلانتا بدفع 60 مليون دولار للضحية، وغروبس بدفع 40 مليون دولار.

وأصيب بلاسينغيم، الذي يبلغ الآن 69 عاما، بالشلل من الرقبة إلى الأسفل.

ومن جانبها، تقدمت المدينة بطلب لإصدار "حكم موجه" (حكم تصدره هيئة المحلفين وفقا لتوجيه القاضي) وهو ما يتيح للقاضي تعديل الحكم، لكنه لم يتخذ قرارا بهذا الشأن حتى الآن.



وذكرت الصحيفة أن جونسون ومحامي الحقوق المدنية كريغ جونز، قالا إن غروبس "انتهك سياسة الإدارة باستخدام مسدس صاعق ضد رجل مسن كان يهرب".

وذكر محاموه أنه كان في الشارع ويطلب المال من الناس عندما وصل غروبس وضابط آخر ورآه يتحدث مع سائق.

ونزل غروبس من سيارة الدورية وأخبر بلاسينغيم بالتوقف، لكنه غادر الشارع فركض غروبس نحوه وأصابه بمسدس صاعق.

وقال جونسون: "خرج من السيارة، وبدأ في مطاردة موكلي، وهو رجل يبلغ من العمر 65 عاما، لماذا؟ لأنه يطلب من الناس المال؟".

وقصرح ستاتشي ميلر، محامي المدينة والضابط، بأن إصابات بلاسينغيم مأساوية، لكن المدينة ليست مسؤولة عن ذلك.