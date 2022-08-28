إيران: لا موعد محدد للرد على المقترحات الامريكية

وقال كنعاني في تصريحات نشرتها الوكالة الرسمية الإيرانية: "لا يمكنني الإعلان عن وقت محدد لموعد إعطاء رد إيران"، مضيفًا أن "المفاوضات النووية تمضي قدمًا ضمن مسار إيجابي".

ولفت إلى أن "القضايا المتبقية في المفاوضات تتعلق برفع العقوبات، وهي قضايا قليلة، لكنها جوهرية وحساسة ومصيرية".



وأشار كنعاني إلى أن "إيران تأمل أن تتصرف واشنطن بعقلانية وتتخذ القرار السياسي بما يضمن مصالحنا ومطالبنا المشروعة".

وتابع: "طهران ستلتزم باتفاق يضمن مصالحها الأساسية، ولن تتراجع عن خطوطها الحمراء في المفاوضات".

وبشأن موعد تسليم طهران إلى الاتحاد الأوروبي ردها على الموقف الأمريكي بشأن الاتفاق النووي، أجاب كنعاني: "موضوع رد الجانب الأمريكي قيد التحقيق في اجتماعات الخبراء، ولا يمكن إعطاء موعد محدد لذلك".



وبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "للمفاوضات طابعا خاصا نظرًا لحساسية الموضوع، وحاولت جميع الأطراف الالتزام بسرية المفاوضات".