توضيح بشأن 'مزاعم كاذبة' تخص النائب زياد الجنابي

بغداد - ياسين صفوان - تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الإعلامية المرتبطة مع تلك المواقع أخباراً مزيفة تتعلق بعضو مجلس النواب الحالي زياد الجنابي.

وأشارت تلك المواقع والقنوات الفضائية الى مزاعم عارية عن الصحة تخص "شهادة" الجنابي، لكن وزارة التربية بينت بعدم وجود تلك الادعاءات لاسيما أن القضاء العراقي حسم الامر بعد ان بين قاضي التحقيق صحة وثائق الجنابي واتضح للجميع بأن هدف تلك المزاعم المتداولة هو "التسقيط السياسي" الذي تمارسه بعض الجهات الخاسرة للنيل من منافسيهم الفائزين.



وتشير الإستطلاعات الإعلامية بأن النائب الجنابي قد استطاع إحداث تغييرا جوهريا لواقع دائرته الانتخابية من خلال مطالبته واشرافه المباشر على تنفيذ الكثير من المشاريع الخدمية التي رفعت مستوى البنى التحتية في قضاء المدائن الذي ينتمي اليه وكذلك قيامه بقطع الطريق عن الجهات المتنفذة التي كانت تسيطر سابقا على مقدرات القضاء وتمارس اعمالاً مشبوهة للأستحواذ على اموال المشاريع والحيلولة دون تنفيذها وكذلك قيامها بسرقة أراضي القضاء من خلال التحايل بطرق غير قانونية للأستفادة منها لغرض مصالح تلك الجهات المشبوهة.