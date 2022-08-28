البيت الأبيض: نحن أقرب للتوصل لاتفاق نووي مع إيران

وقال المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي، في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" إن "الرئيس الأميركي جو بايدن لا يزال يعتقد أن الدبلوماسية والعودة للاتفاق النووي هما أفضل حل".

وأضاف أن "المتفاوضين باتوا أقرب اليوم للتوصل إلى اتفاق مما كانوا عليه قبل أسبوعين".



وأشار كيربي أن "الإدارة الأميركية قدمت ردها"، معرباً عن أمله في تحقيق نتيجة إيجابية"، مشدداً على حصول طهران على سلاح نووي سيصعب حل أي مشكلة في المنطقة".