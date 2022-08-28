انت الان تتابع خبر مقتل انتحاري وإصابة آخر في كركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة المقر المسيطر للعمليات المشتركة في كركوك، اليوم السبت، مقتل انتحاري وإصابة آخر في كركوك.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بإشراف قائد المقر المتقدم الفريق الركن علي الفريجي، تمكنت قطعات قيادة عمليات عمليات كركوك من قتل انتحاريا وجرح اخر ضمن سلسلة جبال دولان".
وصباح يوم أمس، أعلنت خلية الإعلام الأمني، انطلاق المرحلة السادسة من عملية الإرادة الصلبة في محافظة كركوك.
وصباح يوم أمس، أعلنت خلية الإعلام الأمني، انطلاق المرحلة السادسة من عملية الإرادة الصلبة في محافظة كركوك.