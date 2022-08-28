بشرى سارة من التربية لطلبة السادس المكملين

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، انه " يحق لطالب السادس الإعدادي الامتحان في الدور الثاني حتى لو أكمل بجميع الدروس".

وكانت وزارة التربية قد أعلنت في وقت سابق نتاج امتحانات السادس الاعدادي بجميع فروعه للدور الأول للعام الدراسي 2021 / 2022.

