انت الان تتابع خبر بشرى سارة من التربية لطلبة السادس المكملين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، انه يحق لطالب السادس الإعدادي الامتحان في الدور الثاني حتى لو أكمل بجميع الدروس.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، انه " يحق لطالب السادس الإعدادي الامتحان في الدور الثاني حتى لو أكمل بجميع الدروس".
وكانت وزارة التربية قد أعلنت في وقت سابق نتاج امتحانات السادس الاعدادي بجميع فروعه للدور الأول للعام الدراسي 2021 / 2022.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت في وقت سابق نتاج امتحانات السادس الاعدادي بجميع فروعه للدور الأول للعام الدراسي 2021 / 2022.