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بشرى سارة من التربية لطلبة السادس المكملين

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، انه يحق لطالب السادس الإعدادي الامتحان في الدور الثاني حتى لو أكمل بجميع الدروس.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، انه " يحق لطالب السادس الإعدادي الامتحان في الدور الثاني حتى لو أكمل بجميع الدروس".

وكانت وزارة التربية قد أعلنت في وقت سابق نتاج امتحانات السادس الاعدادي بجميع فروعه للدور الأول للعام الدراسي 2021 / 2022.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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