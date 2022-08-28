الفتح والجيل الجديد يبحثان سبل الخروج من الازمة القائمة

وقال مكتب العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الاحد رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد لبحث الوضع السياسي".

واستعرض الجانبان، وفق البيان، "مجمل المستجدات السياسية والتطورات الراهنة فضلا عن مناقشة سبل الخروج من الازمة القائمة وانهاء حالة الانسداد الذي يعصف بالعملية السياسية منذ شهور".

