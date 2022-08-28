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الفتح والجيل الجديد يبحثان سبل الخروج من الازمة القائمة

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بغداد - ياسين صفوان - بحث زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، مع رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، اليوم الأحد، سبل انهاء الانسداد السياسي.
وقال مكتب العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الاحد رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد لبحث الوضع السياسي".

واستعرض الجانبان، وفق البيان، "مجمل المستجدات السياسية والتطورات الراهنة فضلا عن مناقشة سبل الخروج من الازمة القائمة وانهاء حالة الانسداد الذي يعصف بالعملية السياسية منذ شهور".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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