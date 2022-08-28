التربية تعلن عدد الطلبة الأوائل على العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "عدد الأوائل على العراق في الفرع الاحيائي بلغ ١٨٣ طالباً (مكرر) إذ حصلوا على معدل ٩٩.٨٦".

وبين، أن "الأول على العراق في الفرع الأدبي مكرر (طالبتان) من محافظتي ميسان وبابل".



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة التربية، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي، للعام الدراسي 2021 -2022.