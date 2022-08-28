انت الان تتابع خبر التربية تعلن عدد الطلبة الأوائل على العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، أعداد الطلبة الأوائل على العراق، في فروع الدراسة الإعدادية.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "عدد الأوائل على العراق في الفرع الاحيائي بلغ ١٨٣ طالباً (مكرر) إذ حصلوا على معدل ٩٩.٨٦".
وبين، أن "الأول على العراق في الفرع الأدبي مكرر (طالبتان) من محافظتي ميسان وبابل".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة التربية، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي، للعام الدراسي 2021 -2022.
وبين، أن "الأول على العراق في الفرع الأدبي مكرر (طالبتان) من محافظتي ميسان وبابل".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة التربية، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي، للعام الدراسي 2021 -2022.