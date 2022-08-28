وصفة اليوم .. كباب هندي

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بغداد - ياسين صفوان - مقادير كباب هندي

500 غرام من اللحم المفروم.

نصف كوب من البصل المفروم.

نصف كوب من الكزبرة المفرومة.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان صغيرتان من الزنجبيل المفروم.



نصف ملعقة صغيرة من الملح.ملعقة صغيرة من 7 بهارات.ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأخضر المفروم.بصلة مقطعة لحلقات رفيعة.ملعقة كبيرة من الزيت.

طريقة التحضير

خلط المكونات

ضعي جميع مكونات الكباب ما عدا الزيت وحلقات البصل في وعاء خلط كبير.

تتبيل اللحم

اخلطي المكونات جيداً حتى تمتزج جيداً، ثم غطي المزيج واتركيه في الثلاجة مدة ساعتين أو حتى يتماسك المزيج.

طريقة تطبيق الكباب

رصّي الكباب في أسياخ خشبيّة ثمّ اسحبي الأسياخ للحصول على شكل مستطيل.



خبز الكبابضعي القليل من الزيت على شواية الفحم، ثم أضيفي الكباب، ثم دعيه حتى يُشوى، وقلبيه على جانبيه حتى ينضج.

تقديم الكباب الهندي

ضعي البصل الحلقات في طبق التقديم، ثم ضعي الكباب الهندي فوقه، ثم قدميه على الفور بجانب سلطة الزبادي والبطاطس المقلية.

