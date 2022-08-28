قرار جديد من التربية يخص طلبة الصف الأول الابتدائي – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

قررت وزارة التربية، اليوم الاحد، السماح لتلاميذ الصف الأول الابتدائي المنتظمين منهم (حصراً) من إداء امتحان "الدور الثاني" للعام الدراسي 2021 – 2022.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تقرر السماح لتلاميذ الصف الأول الابتدائي المنتظمين منهم (حصراً) الذين تغيبوا أو رسبوا في امتحانات (الدور الأول) للعام الدراسي 2021 – 2022، بغض النظر عن عدد المواد الدراسية التي رسبوا بها، أداء امتحانات (الدور الثاني)".

وأضاف إن "هذا القرار جاء مراعاةً لشريحة تلاميذ الصف الأول الابتدائي وتشجيعاً لهم على مواصلة دراستهم وعدم كسر الجانب النفسي في شخصيتهم مع بداية مسيرتهم التعليمية".