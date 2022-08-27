الجبوري: بعض الاصوات النشاز تهدف لاثارة الفتنة

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر الامين العام لحزب الجماهير الوطنية احمد عبد الله الجبوري، السبت، أن بعض ما وصفها "الاصوات النشاز" تهدف الى اثارة الفتنة واشعال الازمات بين ابناء المكون الواحد من خلال تسريبات صوتية.

وقال الجبوري في بيان، "نتقدم بالشكر والثناء الى كل العشائر العربية الاصيلة في محافظة صلاح الدين والتي ساندتنا وتصدت للهجمات المسعورة وحملات التسقيط التي استهدف مشروعنا الوطني في محافظة صلاح الدين والمحافظات الاخرى".

وأضاف "نقدر مواقف الشيوخ والوجهاء والشباب والناشطين، الذين رفضوا ما يثار من محاولات لخلط الاوراق والتصيد بالماء العكر من قبل بعض الاصوات النشاز التي تهدف الى اثارة الفتنة واشعال الازمات بين ابناء المكون الواحد، من خلال تسريبات صوتية تم تجميعها وفبركتها لايهام الناس انها دقيقة".

ولفت الى أنه "سيبقى وفيا لكل الذين ساندوا مشروع حزب الجماهير الوطنية الذي اثبت حضوره ونجاحه برعاية ابناء صلاح الدين وحماية هوية المحافظة"، مؤكدا ان "هذه الحملات لن تزيده الا عزيمة وثبات على مواقفه الوطنية بوجود الشرفاء من ابناء هذا الوطن الذين رفضوا هذه الهجمات المكشوفة الغطاء".