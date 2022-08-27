دولة القانون يعلق حول دعوة الصدر لـ'تصفير' العملية السياسية ومصير الرواتب

وقال الجلبي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "تغريدة الصدر الأخيرة هروب إلى الأمام"، مضيفاً أن "التغريدة لم تختم بختم الصدر وما يصدر عن الشخصيات الوهمية لا يؤخذ بها". وفي وقت سابق من اليوم، نقل "صالح محمد العراقي" في بيان ورد لـ الخليج 365، عن الصدر قوله: "إن هناك ما هو أهم من حلّ البرلمان وإجراء إنتخابات مبكرة. والأهم هو: عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي عام ٢٠٠٣ والى يومنا هذا، بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقاً، بما فيهم التيار الصدري أقول ذلك وبملئ الفم".وأكمل الجلبي حديثه قائلاً: "بعد الهجوم على القضاء صارت هناك توجيهات من المجتمع الدولي رافضة لهذه الخطوة".

في سياق آخر، أكد عضو دولة القانون "العمل على استئناف جلسات مجلس النواب"، مبيناً أن "مبنى البرلمان يحتاج إلى إعادة تأهيل وترتيب بعد انسحاب المتظاهرين"، لافتاً إلى أنه "هناك إصرار من قبل الكثير من النواب لعقد الجلسات".

وبشأن الرواتب، أوضح أنه "لا احد يستطيع التأثير على رواتب الموظفين"، معتبراً أن "تصريح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مؤشراً على ضرورة استئناف جلسات البرلمان وتشكيل حكومة جديدة لإكمال الموازنة".

خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي عقد اليوم، قال الحلبوسي: أن "وضع البلد لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة، وإن ما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعاً عمّا كنّا عليه"، لافتاً إلى أن "نهاية هذا العام لا تستطيع الحكومة أن تنفق أي أموال من دون موازنة".