- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر لتسيو ينتزع الصدارة ويسحق الانتر في الدوري الايطالي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-08-26 | 22:58
المصدر:
408 مشاهدة
تمكن نادي لاتسيو من انتزاع فوزا مهما من أمام ضيفه إنتر ميلان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب الأولمبيكو، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي.
وأحرز أهداف لاتسيو كل من فيليبي أندرسون (40)، لويس ألبيرتو (75) وبيدرو (86)، فيما سجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر (51).
بهذا الفوز، رفع لاتسيو رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد إنتر عند 6 نقاط بالمركز الرابع.
بهذا الفوز، رفع لاتسيو رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد إنتر عند 6 نقاط بالمركز الرابع.
المحرر: سعد أحمدhttps://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-430476-637971444743282638.png Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد