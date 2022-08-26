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لتسيو ينتزع الصدارة ويسحق الانتر في الدوري الايطالي

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-26 | 22:58

لتسيو ينتزع الصدارة ويسحق الانتر في الدوري الايطالي

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تمكن نادي لاتسيو من انتزاع فوزا مهما من أمام ضيفه إنتر ميلان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب الأولمبيكو، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من .
وأحرز أهداف لاتسيو كل من فيليبي أندرسون (40)، لويس ألبيرتو (75) وبيدرو (86)، فيما سجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر (51).

بهذا الفوز، رفع لاتسيو رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد إنتر عند 6 نقاط بالمركز الرابع.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-430476-637971444743282638.png Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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