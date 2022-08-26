لتسيو ينتزع الصدارة ويسحق الانتر في الدوري الايطالي

وأحرز أهداف لاتسيو كل من فيليبي أندرسون (40)، لويس ألبيرتو (75) وبيدرو (86)، فيما سجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر (51).

بهذا الفوز، رفع لاتسيو رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد إنتر عند 6 نقاط بالمركز الرابع.

