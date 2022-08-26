انت الان تتابع خبر الغاء مئات الرحلات الجوية في البرتغال واسبانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت إدارة مطارات البرتغال إن "نحو 150 رحلة كانت مقررة اليوم الجمعة وغدا السبت ألغيت، ما أثر على مطاري لشبونة وبورتو بالإضافة إلى مطارات أخرى أصغر حجما؛ بسبب إضراب الطواقم الأرضية احتجاجا على الأجور، ومن المقرر أن يستمر حتى مساء يوم الأحد".واضطرت شركة الطيران المنخفضة الكلفة "راين إير" المتضررة أصلا من الإضرابات في إسبانيا إلى إلغاء نحو 100 رحلة على مدار اليومين.

وفي البرتغال يطالب المضربون "برفع فوري للأجور" للسماح للموظفين بـ"استعادة قوتهم الشرائية"، بحسب بيان من النقابة الوطنية لعمال الطيران المدني والتي دعت إلى الإضراب".

كما يتهم المضربون الشركة "بتوقيف التدرج المهني وعدم احترام حقوق العمل في ما يتعلق بالامتيازات خلال أيام العطل".



واعتبرت الشركة أن "الإضراب غير مسؤول؛ لأنه يتزامن مع وقت يشهد حركة كبيرة في قطاعي الطيران والسياحة المهمين جدا للاقتصاد البرتغالي".

وأكد ناطق رسمي باسم الإدارة أن "الأمور هادئة في لشبونة؛ لأن غالبية المسافرين على هذه الخطوط أعلموا مسبقا".

وأكدت النقابات أن "الإضراب نجح بنسبة 90% في لشبونة و85% في بورتو".

وفي إسبانيا، قالت "ايبيريا إكسبرس"، الشركة المنخفضة الكلفة لشركة النقل الوطنية في البلاد، إنها "ألغت 24 رحلة داخلية اعتبارا من يوم الأحد، عندما بدأت الطواقم الجوية إضرابا لمدة 10 أيام للمطالبة بزيادة الرواتب".

وقالت "ايبيريا إكسبرس"، في بيان، إن "إلغاء الرحلات الجوية داخل إسبانيا في الفترة من 28 إلى 30 آب سيؤثر على حوالي 3 آلاف مسافر".