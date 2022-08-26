خلال ساعتين.. الكشف عن ملابسات جريمة مروعة والقبض على الجاني

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الجهات الامنية، اليوم الجمعة، عن كشف ملابسات جريمة مروعة والقبض على الجاني في قضاء خانقين.

وقالت الجهات الامنية في بيان ورد لـ الخليج 365: "صباح هذا اليوم الساعه السادسة صباحا استخبرنا بوجود حادث قتل للمجني عليهم كل من حربية علي حاتم و ولدها عمر ازاد محمد وهم مصابين بإطلاق نار داخل دارهم".



واضافت انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير القسم والعقيد زياد مساعد مدير القسم وضابط مركز شرطة بختياري العقيد مشتاق وضابط التحقيق العقيد أسامة خليل وكذلك مفرزة التسجيل الجنائي وبعد إكمال الإجراءات والتحقيق مع الشهود والحاضرين محل الحادث وجمع الادلة والمعلومات تم الاشتباه بشقيق المجنى عليه ووالدته المدعو محمد ازاد محمد علي الملكشاهي تولد ١٩٩٧ شغله كاسب ويسكن خانقين مع المجنى عليهم بنفس الدار واعترف صراحة بقتلهم".



واشارت الجهات الى انه "بعد التعمق بالتحقيق وعرضت الأوراق على قاضي التحقيق وقرر توقيف المتهم أعلاه وفق المادة ٤٠٦ق ع وشكر القاضي فريق العمل لجهودهم المبذولة وكشف الجريمة بفترة زمنية ساعتين او اقل تقريبا ".