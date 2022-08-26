الخارجية تستنكر استهداف عجلة للسفارة الإستراليّة في بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تستنكرُ الحادث الذي طال عجلةً دبلوماسيَّة تابعة للسفارة الإستراليّة في بغداد، ولم يُسفِر عن إصابات".

وفيما أعربت عن "تضامُنِها مع الجانب الإستراليّ"، أكدت "إلتزامها الكامل بإتفاقيّة فيينا لتنظيم العلاقات، لحمايةِ كوادر ومباني البعثات الدبلوماسيّة وتيسير عملها بما يُعَزِّزُ أواصر العمل المشترك".

