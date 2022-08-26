مجلس الخدمة يعلن اكمال المصادقة على تعيينات الاحتياط لهذه الفئة

وقال اللهيبي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان المجلس قد صادق على تعيين (٩٢) من الاحتياط وتم إرسال الكتاب بالاسماء إلى وزارة الصحة بتاريخ ٢٧/ تموز/٢٠٢٢. وقد باشروا بوظائفهم".

واوضح اللهيبي ان "كل ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة وما هو إلا إثارة للفوضى"، داعيا في الوقت ذاته إلى "التأكد من المعلومات المنشورة في المواقع الرسمية للجهات الحكومية فقط



وعدم الانجرار نحو ما ينشر في المواقع غير الرسمية".