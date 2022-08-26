انت الان تتابع خبر مجلس الخدمة يعلن اكمال المصادقة على تعيينات الاحتياط لهذه الفئة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي، اليوم الجمعة، اكمال اجراءات المصادقة على اسماء الاحتياط من الكليات الساندة (العلويين) بعد ان ارسلت وزارة الصحة اسماء الذين لم يباشروا بالتعيين.
وقال اللهيبي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان المجلس قد صادق على تعيين (٩٢) من الاحتياط وتم إرسال الكتاب بالاسماء إلى وزارة الصحة بتاريخ ٢٧/ تموز/٢٠٢٢. وقد باشروا بوظائفهم".
واوضح اللهيبي ان "كل ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة وما هو إلا إثارة للفوضى"، داعيا في الوقت ذاته إلى "التأكد من المعلومات المنشورة في المواقع الرسمية للجهات الحكومية فقط وعدم الانجرار نحو ما ينشر في المواقع غير الرسمية".
واوضح اللهيبي ان "كل ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة وما هو إلا إثارة للفوضى"، داعيا في الوقت ذاته إلى "التأكد من المعلومات المنشورة في المواقع الرسمية للجهات الحكومية فقط