انت الان تتابع خبر بالفيديو: وزير الصدر يتوعد خصومه بخطوات مفاجئة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وعدهم بخطوةٍ مفاجئة وسط سؤال ما الذي يخبئه الصدر لخصومه عبر وزيره الغاضب والممتعض من برلمان وصفه بالمتحزب، وتهديدات ضد رئيس الوزراء وحكومة بلا موازنة مقابل طرف اخر يرى ان المخرج من الانسداد ..حكومة توافقية لا بديل عنها.
التصعيد مقابل التصعيد لن يجدي نفعا وعلى الجميع من الفرقاء السياسيين الجلوس الى طاولة مفاوضاتٍ تجمع الاطار والتيار في حوارٍ ينهي شكل الانسداد الحاصل نحو حلولٍ تفضي الى نتيجة سياسية.
جلسة الاطار ام مفاجأة التيار اي الطرفين سيحسم المشهد في ظل ازمة يقال عنها هي الاطول من نوعها والاكثر انسدادا منذ عام الفين وثلاثة حتى الان.
جلسة الاطار ام مفاجأة التيار اي الطرفين سيحسم المشهد في ظل ازمة يقال عنها هي الاطول من نوعها والاكثر انسدادا منذ عام الفين وثلاثة حتى الان.