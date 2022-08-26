بالفيديو: وزير الصدر يتوعد خصومه بخطوات مفاجئة

التصعيد مقابل التصعيد لن يجدي نفعا وعلى الجميع من الفرقاء السياسيين الجلوس الى طاولة مفاوضاتٍ تجمع الاطار والتيار في حوارٍ ينهي شكل الانسداد الحاصل نحو حلولٍ تفضي الى نتيجة سياسية.

جلسة الاطار ام مفاجأة التيار اي الطرفين سيحسم المشهد في ظل ازمة يقال عنها هي الاطول من نوعها والاكثر انسدادا منذ عام الفين وثلاثة حتى الان.

