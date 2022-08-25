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دياز يضع شرطاً للرحيل عن ريال مدريد

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-25 | 17:25

دياز يضع شرطاً للرحيل عن ريال مدريد

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الخليج 365 ـ رياضة

حدد مهاجم ريال مدريد الدومينيكي ماريانو دياز، اليوم الخميس، شرطًا للرحيل عن صفوف الميرنجي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويسعى ريال مدريد للتخلص من ماريانو، خصوصا أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، كما أنه لا يتم الاعتماد عليه تحت قيادة كارلو أنشيلوتي".

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ممثلي دياز يدركون أن إنهاء عقده ورحيله مجانًا، سيسمح له باختيار وجهته الجديدة بحرية تامة ودون الاعتماد على أطراف أخرى.


من ناحية أخرى، فإن ريال مدريد ليس في مجال السماح له بالخروج مجانًا، وحتى وإن كان يخوض موسمه الأخير مع الفريق، ولم يتبق على نهاية فترة الانتقالات سوى 6 أيام، وبالإضافة إلى ذلك، فإن ريال مدريد يرى أنه دفع مبلغًا كبيرًا وصل إلى 33 مليون يورو لضم اللاعب من ليون، وبالتالي يجب تحقيق استفادة حتى وإن كانت بسيطة عبر بيعه.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-430358-637970380348039219.jpg Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
Alsumaria Tv
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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