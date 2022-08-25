انت الان تتابع خبر روسيا: الغرب يعد الحزمة الثامنة من العقوبات ضد موسكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد أمين مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، اليوم الخميس، أن الغرب يعد الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا.