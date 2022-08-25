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روسيا: الغرب يعد الحزمة الثامنة من العقوبات ضد موسكو

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بغداد - ياسين صفوان - أكد أمين مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، اليوم الخميس، أن الغرب يعد الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا.
وقال باتروشيف خلال اجتماع حول الأمن الاقتصادي في جمهورية كاريليا الروسية إن "الدول غير الصديقة فرضت سبع حزم من العقوبات المختلفة والتي تهدف إلى إلحاق أكبر قدر من الضرر بالاقتصاد الروسي، ويتم الاستعداد لحزمة ثامنة".

وأكد الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف في وقت سابق أن العقوبات الغربية ضد روسيا فشلت تماما.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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